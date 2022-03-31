Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Rusya'nın bize yönelik gazı kesmesi için bir sebep yok. Rusya'nın uçak düşürme hadisesinde de böyle bir durum olmadı.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Rusya'nın bize yönelik gazı kesmesi için bir sebep yok. Rusya'nın uçak düşürme hadisesinde de böyle bir durum olmadı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " Rusya'nın bize yönelik gazı kesmesi için bir sebep yok. Rusya'nın uçak düşürme hadisesinde de böyle bir durum olmadı. Anlaşmalarımız var. İhtiyacımız olan gazı Rusya'dan almaya devam edeceğiz." - ANKARA
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