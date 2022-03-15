Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarın Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile buluşacağız. Türkiye diplomaside merkez ülke konumunu güçlendirmektedir."

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaş ve ekonomi gündemiyle bir araya gelen Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarın Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile buluşacağız ve kendisini burada misafir edeceğiz."