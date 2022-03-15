Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarın Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile buluşacağız. Türkiye diplomaside merkez ülke konumunu güçlendirmektedir."
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarın Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile buluşacağız. Türkiye diplomaside merkez ülke konumunu güçlendirmektedir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarın Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile buluşacağız. Türkiye diplomaside merkez ülke konumunu güçlendirmektedir." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Politika