Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarın Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile buluşacağız. Türkiye diplomaside merkez ülke konumunu güçlendirmektedir." - Haberler

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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarın Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile buluşacağız. Türkiye diplomaside merkez ülke konumunu güçlendirmektedir."

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarın Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile buluşacağız. Türkiye diplomaside merkez ülke konumunu güçlendirmektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarın Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile buluşacağız. Türkiye diplomaside merkez ülke konumunu güçlendirmektedir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

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