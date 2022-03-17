Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis ile telefonda görüştü. - Haberler

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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis ile telefonda görüştü.

AA - Zafer Fatih Beyaz - Politika
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis ile telefonda görüştü.

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis ile telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son gelişmeler ve sahadaki insani durum ele alındı.

AA / Zafer Fatih Beyaz - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Romanya, Politika, Haberler

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