Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis ile telefonda görüştü.
AA - Zafer Fatih Beyaz - Politika
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Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis ile telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son gelişmeler ve sahadaki insani durum ele alındı.
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
AA / Zafer Fatih Beyaz - Politika