Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Oto galericilerin araç alım satımından elde ettikleri gelirde yüzde 1 olan KDV oranını yüzde 18'e yükseltiyoruz."
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Oto galericilerin araç alım satımından elde ettikleri gelirde yüzde 1 olan KDV oranını yüzde 18'e yükseltiyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Oto galericilerin araç alım satımından elde ettikleri gelirde yüzde 1 olan KDV oranını yüzde 18'e yükseltiyoruz." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Politika