Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Oto galericilerin araç alım satımından elde ettikleri gelirde yüzde 1 olan KDV oranını yüzde 18'e yükseltiyoruz." - Haberler

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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Oto galericilerin araç alım satımından elde ettikleri gelirde yüzde 1 olan KDV oranını yüzde 18'e yükseltiyoruz."

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Oto galericilerin araç alım satımından elde ettikleri gelirde yüzde 1 olan KDV oranını yüzde 18'e yükseltiyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Oto galericilerin araç alım satımından elde ettikleri gelirde yüzde 1 olan KDV oranını yüzde 18'e yükseltiyoruz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Tragger, Politika, Haberler

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