Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleriyle buluştu (2)
Demirören Haber Ajansı - Buğra Olaç - Politika
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Son dakika haberler... YAPILACAK EK BİNA HAKKINDA BİLGİ ALDICUmhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekilleriyle gerçekleştirdiği toplantı sona erdi.
YAPILACAK EK BİNA HAKKINDA BİLGİ ALDI
CUmhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekilleriyle gerçekleştirdiği toplantı sona erdi. Erdoğan, yaklaşık 3 saat kaldığı parti genel merkezi çıkışında, bina yanına yapılacak ek binaya ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'dan bilgi aldı. Erdoğan, daha sonra AK Parti Genel Merkezi'nden ayrıldı.