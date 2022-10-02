Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnancımıza, kültürümüze, aile kurumumuza yönelik saldırılara da kesinlikle göz yummayacağız. Aile var ya aile, milleti millet... Politika Haberleri Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnancımıza, kültürümüze, aile kurumumuza yönelik saldırılara da kesinlikle göz yummayacağız. Aile var ya aile, milleti millet yapan ailedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnancımıza, kültürümüze, aile kurumumuza yönelik saldırılara da kesinlikle göz yummayacağız. Aile var ya aile, milleti millet yapan ailedir." - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler Son Dakika

Haberler ›› Politika ›› Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İnancımıza, kültürümüze, aile kurumumuza yönelik saldırılara da kesinlikle göz yummayacağız. Aile var ya aile, milleti millet... - Haberler

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