Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnancımıza, kültürümüze, aile kurumumuza yönelik saldırılara da kesinlikle göz yummayacağız. Aile var ya aile, milleti millet...
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Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnancımıza, kültürümüze, aile kurumumuza yönelik saldırılara da kesinlikle göz yummayacağız. Aile var ya aile, milleti millet yapan ailedir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnancımıza, kültürümüze, aile kurumumuza yönelik saldırılara da kesinlikle göz yummayacağız. Aile var ya aile, milleti millet yapan ailedir." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika