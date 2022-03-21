Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel gereksinimli sporcularla bir araya geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel gereksinimli sporcularla bir araya geldi

Demirören Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel gereksinimli sporcularla bir araya geldi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, '21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü' dolayısıyla Ankara Özel Sporcular Federasyonu üyelerini kabul etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, '21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü' dolayısıyla Ankara Özel Sporcular Federasyonu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle, AK Parti Genel Merkezi'nde Ankara Özel Sporcular Federasyonu üyelerini kabul etti. Erdoğan, kabule ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Down Sendromu Farkındalık Günü'nde özel gereksinimli tüm yavrularımız ile onların fedakar ailelerine en kalbi selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Dünyamız varlığınızla daha zengin, daha özel, daha güzel. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel gereksinimli sporcularla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel gereksinimli sporcularla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel gereksinimli sporcularla bir araya geldi

Demirören Haber Ajansı / Politika

Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title