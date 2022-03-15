Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "830 bin hektar alanın daha modern sistemlerle sulanmasını temin ederek, üreticilerimize yıllık yaklaşık 41 milyar lira gelir... - Haberler

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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "830 bin hektar alanın daha modern sistemlerle sulanmasını temin ederek, üreticilerimize yıllık yaklaşık 41 milyar lira gelir...

AA - Aylin Dal - Politika
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika politika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "830 bin hektar alanın daha modern sistemlerle sulanmasını temin ederek, üreticilerimize yıllık yaklaşık 41 milyar lira gelir artışı sağlayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "830 bin hektar alanın daha modern sistemlerle sulanmasını temin ederek, üreticilerimize yıllık yaklaşık 41 milyar lira gelir artışı sağlayacağız."

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 830 bin hektar alanın daha modern sistemlerle sulanmasını temin ederek, üreticilerimize yıllık yaklaşık 41 milyar lira gelir...

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 830 bin hektar alanın daha modern sistemlerle sulanmasını temin ederek, üreticilerimize yıllık yaklaşık 41 milyar lira gelir...

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 830 bin hektar alanın daha modern sistemlerle sulanmasını temin ederek, üreticilerimize yıllık yaklaşık 41 milyar lira gelir...

AA / Aylin Dal - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Haberler

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