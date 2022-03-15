Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "830 bin hektar alanın daha modern sistemlerle sulanmasını temin ederek, üreticilerimize yıllık yaklaşık 41 milyar lira gelir...
Son dakika politika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "830 bin hektar alanın daha modern sistemlerle sulanmasını temin ederek, üreticilerimize yıllık yaklaşık 41 milyar lira gelir artışı sağlayacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "830 bin hektar alanın daha modern sistemlerle sulanmasını temin ederek, üreticilerimize yıllık yaklaşık 41 milyar lira gelir artışı sağlayacağız."