Son dakika haber: CHP'li Ünsal: 'Türkiye'de hukukun olmadığını Kaftancıoğlu kararında bir kez daha gördük'

İSTANBUL (AA) - CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki kararını eleştirerek, " Türkiye'de hukukun olmadığını Kaftancıoğlu kararında bir kez daha gördük." dedi.

Ünsal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2019 yılında gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında iktidar partisinin muhalefet partilerine karşı saldırgan bir tutum sergilediğini savundu.

Bunun en son örneğinin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen haksız ceza ile görüldüğünü ileri süren Ünsal, "Türkiye'de hukukun olmadığını Kaftancıoğlu kararında bir kez daha gördük. Şu an sarayın talimatıyla karar veren bir yargı var. Ortada bir suç varsa o suçun tabii ki cezası olur. Bağımsız mahkeme diye bir şey kalmamış." dedi.

Ünsal, yargının, Selahattin Demirtaş'tan barış akademisyenlerine, gazetecilerden Türk Tabipler Birliği yöneticilerine kadar haksız kararlar verdiğini öne sürdü.

Mahkemelerin bağımsız olmadığını iddia eden Ünsal, "Gazeteci kardeşimiz, arkadaşımız Can Dündar'ın mal varlığına el koyma kararını da saraydan talimat alan Yargıtay 3. Ceza Dairesi veriyor. Bu mahkemenin başkanı önümüzdeki süreçte hızla üst görevlere gelir. 11 tane davada sarayın talimatıyla karar veren bir mahkeme. Siz özel görevli bir mahkeme misiniz ki bu kararları verdiniz?" diye konuştu.