Son dakika haber! CHP'li Öztrak: Ülkemizin ufkunu karartan bu zulmü, hep birlikte sandıkta bitireceğiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bizim iktidarımızda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Bizim iktidarımızda derelerimiz, denizlerimiz, dağlarımız, rant uğruna yok edilmeyecek. Parasal ve mali dengeler siyasi rant uğruna heba edilmeyecek. Biz milletimizle el eleyiz. Ülkemizin ufkunu karartan bu zulmü, hep birlikte sandıkta bitireceğiz" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. CHP'li Öztrak da toplantı esnasında basın mensuplarını açıklamada bulundu. Öztrak, ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dileyerek, şunları söyledi: