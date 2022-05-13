Son dakika haber! Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan'ın 73 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Edinilen son dakika haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan'ın 73 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.
Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan'ın 73 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. - ABU DABİ
İhlas Haber Ajansı / Politika