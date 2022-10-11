Son dakika haber... Bakan Soylu: 'Patlamanın nereden kaynaklanabileceğini araştırırken 'doğal gaz patlaması olabilir' dedi.

Son dakika politika haberi: Bakan Soylu: "Biz şu ana kadar bir terör bağlantısı göremedik" "Patlamanın nereden kaynaklanabileceğini araştırırken 'doğal gaz patlaması olabilir' dedi.

Bakan Soylu: "Biz şu ana kadar bir terör bağlantısı göremedik"

"Patlamanın nereden kaynaklanabileceğini araştırırken 'doğal gaz patlaması olabilir' dedi. Üst katta böyle bir şey olabilir, Vali Bey de bu bilgiyi paylaştı. Daha sonra binanın içine girilince bir değerlendirme yaptılar. Doğal gazdan olamayabileceği konusu ortaya çıktı"

-"İlk önce 1 yaralı var dendi, sonra 3 vatandaşımızın hayatını kaybettiği ortaya çıktı. 2'si Özbek, birisi 8 yaşında. Hemen bomba iddiaları ortaya çıktı, Allah'tan korkuları yok. 8 yaşında bir çocuk ile 70 yaşındaki dedesi bomba imal ediyordu. Zaten ilk paylaşımların önemli bir bölümü, yüzde 30'u bot. Hemen FETÖ'nün bot hesapları devreye giriyor ve hemen psikolojik harekat başlatıyorlar"

-"1959 doğumlu M.K., yakınlarının ve akrabalarının şizofren hastası olduğunu söyledikleri, bir sol ayağının kesik olduğu ve evinin son 1-1 buçuk ayda ziyaret edilenler tarafından tespit edilip çöp eve döndüğü, evinde toz halinde 1 yıldır bulundurduğu havai fişek gibi, maytap gibi, piroteknik bir malzeme. Evinde bir sanki kurusıkından bozma bir tabanca da bulundu"

-"Geçmiş dönemlerde 1980 öncesi aşırı sol örgütlerle irtibatının da olduğu ve İsviçre'de adam öldürmeden dolayı Türkiye'de yakalanmış ve cezaevinde yattığı, bu konuda aile bireylerini suçladığı, elektriğe çok meraklı, evinin her yerinde elektrik aksamı olan bir kişiden bahsediyoruz"

-"Apo için, bir bebek katili için milletvekilleri çıkacaklar sonra da diyecek ki 'demokratik siyasete darbe vuruluyor, izin verilmiyor.' Bir milim dahi yürümelerine bu konuda izin vermeyiz"

-"Ömer Öcalan denen müptezelin söylediği de içindekini dışına fışkırtıyor. Kendi aralarında toplanıp fıs fıs konuştuklarını, oradan aldıkları şımarıklıkla bunları söylüyor. Bu şımarıklığı onlara veren de CHP'nin kendisidir"

-"Ana muhalefet partisi bu hassasiyeti tamamen ortadan kaldırmış, iktidarın karşısında ne olursa olsun diyen, ben HDPKK'nın oylarına talibim diyen bir anlayışa sahip. Onlar için polise atılan tokat da mübah. Terör örgütleri bitiyor, ama maalesef bu konuda üzülen ana muhalefet partisi, şımartılan HDPKK'nın sözde milletvekilleri. Gazi Meclis'e yakışmayan tamamen PKK'nın siyaset unsurları"

-"1 buçuk ton Haramidere'de Meksika'dan gelen marihuana yakaladılar. 5 kişi de gözaltına alındı. 1 ton 580 kilo marihuana maddesi ele geçirildi. Gerekli adli, idari soruşturma elbette devam ediyor. Bizim görevimiz uyuşturucuya bir vesileyle geçit vermemektir"

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polis intiharlarıyla ilgili açıklama yaptı.