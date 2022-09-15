Son dakika haber... Bakan Soylu: "Ekiplerimiz sabahtan itibaren şuana kadar 70'in üzerinde gözaltı yaptı" Politika Haberleri Son dakika haberleri: Bakan Soylu: "Ekiplerimiz sabahtan itibaren şuana kadar 70'in üzerinde gözaltı yaptı" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yürütülen operasyonlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu: "Ekiplerimiz sabahtan itibaren şuana kadar 70'in üzerinde gözaltı yaptı" VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yürütülen operasyonlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Süleyman Soylu Politika Haberler Son Dakika

Haberler ›› Politika ›› Son dakika haber... Bakan Soylu: 'Ekiplerimiz sabahtan itibaren şuana kadar 70'in üzerinde gözaltı yaptı' - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.