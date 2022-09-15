Son dakika haber... Bakan Soylu: "Ekiplerimiz sabahtan itibaren şuana kadar 70'in üzerinde gözaltı yaptı"
Politika Haberleri
Son dakika haberleri: Bakan Soylu: "Ekiplerimiz sabahtan itibaren şuana kadar 70'in üzerinde gözaltı yaptı" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yürütülen operasyonlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Soylu: "Ekiplerimiz sabahtan itibaren şuana kadar 70'in üzerinde gözaltı yaptı"
VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yürütülen operasyonlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika