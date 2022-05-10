Son dakika haber... Bakan Soylu: "Bugüne kadar kriterlerini sağlamak suretiyle vatandaşlık hakkı kazanan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Suriyeli sayısı 200 bin... - Haberler

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Son dakika haber... Bakan Soylu: "Bugüne kadar kriterlerini sağlamak suretiyle vatandaşlık hakkı kazanan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Suriyeli sayısı 200 bin...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haber... Bakan Soylu: 'Bugüne kadar kriterlerini sağlamak suretiyle vatandaşlık hakkı kazanan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Suriyeli sayısı 200 bin...

Gelen son dakika haberine göre Bakan Soylu: "Bugüne kadar kriterlerini sağlamak suretiyle vatandaşlık hakkı kazanan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Suriyeli sayısı 200 bin 950'dir.

Bakan Soylu: "Bugüne kadar kriterlerini sağlamak suretiyle vatandaşlık hakkı kazanan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Suriyeli sayısı 200 bin 950'dir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Türkiye Cumhuriyeti, Suriyeli, Politika, Haberler

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