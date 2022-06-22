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Son dakika... Bakan Kirişci, yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip ediyor

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika... Bakan Kirişci, yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip ediyor

Edinilen son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip ediyor.

Marmaris Bördübet Adalar Mevkii'ndeki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki ve AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan söndürme çalışmalarını yakından takip ediyor.

Bakan Kirişci, yangın bölgesinde yapılan çalışmaları helikopterle havadan inceledi. Çalışmaları yakından takip eden Bakan Kirişci, sonrasında ise ekiplerin yangın bölgesinde karadan sürdürdükleri müdahaleleri yerinde takip etti.

Yetkililerden devam eden çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Kirişci, tüm ekiplerin yangını söndürmek için canla başla çalıştıklarını ifade etti.

(Bekir Tosun - Aykut Kurt - Güldemet Kızıl - İHA)

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