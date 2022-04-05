Son dakika haber! Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 6-7 Nisan'da Brüksel'de gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız 6-7 Nisan 2022 tarihlerinde Brüksel'de gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak edecektir. Sayın Bakanımız toplantı vesilesiyle bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecektir" denildi.