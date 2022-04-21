Son dakika haber | Bakan Bozdağ: Teröristlere nefes aldırılmayacak (2)

'SIĞINMACILAR, İSTİSMAR MALZEMESİ YAPILIYOR'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye'de bulunan sığınmacılara yönelik eleştirilere de değindi. Sığınmacıların bazı siyasiler tarafından seçime dönük bir istismar malzemesi yapılmaya başlandığını ifade eden Bakan Bozdağ, "Tabii, hepimizin gönlü arzu ediyor ki Suriye'de iç barışın tesisi, güvenli ortamın oluşması ve Türkiye'deki Suriyeli göçmenlerin ülkelerine dönmeleridir. Türkiye zaten bunun için de Suriye'de barışın sağlanması, iç güvenliğin oluşturulması için büyük bir gayret sarf ediyor. Bugüne kadar pek çok sığınmacının Türkiye'ye girişine engel olunduğu gibi, Türkiye içinde suça karışan pek çok sığınmacı da sınır dışı edildi. Devletimiz bu noktada alınması gereken tedbirleri alıyor, almaya da devam ediyor. Bu konunun, halkımızın da değerlendirmelerini dikkate alarak bazı siyasiler tarafından seçime dönük bir istismar malzemesi yapılmaya başlandığını görüyoruz. Bu, seçim sath-ı mailine gittikçe öyle anlaşılıyor ki biraz daha bu istismarın farklı boyutlara çekileceğini gösteriyor. Bütün bunlara rağmen Türkiye Cumhuriyeti hükümeti doğrusunu yaptı. Bundan sonra da onların ülkelerine dönmeleri için uluslararası ve iç hukukumuz çerçevesinde gereğini yapmaya devam edecektir. İstismarcılara fırsat vermemek lazım. Burada Türkiye'nin iç barışını ve iç huzurunu bozmak isteyenlere de fırsat vermemek lazım. Özellikle terör örgütlerinin kullandığı sahte hesaplar üzerinden de halkımızı kışkırtmak için pek çok aslı astarı olmayan haberler de paylaşılıyor. Bunlara karşı hepimizin uyanık olması lazım" dedi.

Dosyaların Suudi Arabistan'a gönderilip gönderilmeyeceğinin sorulması üzerine de, Bozdağ, "Suudi Arabistan mahkemeleri eğer mahkumiyet kararı verirse, o zaman Türk mahkemesi davanın düşmesine karar verir. Eğer mahkumiyet dışında başka bir karar verecek olursa, o zaman da Türk mahkemeleri kararın gerekçesine bakarak değerlendirme yapacaktır. ya yargılamanın düşmesine karar verir ya da yargılamanın kaldığı yerden devamına karar verir. Dolayısıyla bu nakil, Türk mahkemelerinin son sözü söyleme hakkını ortadan kaldırmamıştır. Nihayetinde en son sözü yine Türk mahkemesi söyleyecektir. Hangi evrakların gideceğine de mahkeme karar verecektir. Türkiye'de dosya açık olacak ancak yargılama durmuş olacak" dedi.