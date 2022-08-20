Son dakika haber | Bakan Bozdağ: "Gaziantep-Nizip arasında meydana gelen elim trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine... Politika Haberleri Son dakika politika haberi... Bakan Bozdağ: "Gaziantep-Nizip arasında meydana gelen elim trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dilerim. Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili adli tahkikat başlatmıştır. Bakan Bozdağ: "Gaziantep-Nizip arasında meydana gelen elim trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dilerim. Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili adli tahkikat başlatmıştır." - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Cumhuriyet Başsavcılığı Gaziantep Politika Haberler Son Dakika

Haberler ›› Politika ›› Son dakika haber | Bakan Bozdağ: 'Gaziantep-Nizip arasında meydana gelen elim trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine... - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.