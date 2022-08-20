Son dakika haber | Bakan Bozdağ: "Gaziantep-Nizip arasında meydana gelen elim trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine...
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Son dakika politika haberi... Bakan Bozdağ: "Gaziantep-Nizip arasında meydana gelen elim trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dilerim. Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili adli tahkikat başlatmıştır.
Bakan Bozdağ: "Gaziantep-Nizip arasında meydana gelen elim trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dilerim. Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili adli tahkikat başlatmıştır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika