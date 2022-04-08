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Son dakika haber! Babacan'dan Cumhurbaşkanı adayı açıklaması

Demirören Haber Ajansı - Ramazan Sarıcı - Politika
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Son dakika haber! Babacan'dan Cumhurbaşkanı adayı açıklaması

Son dakika haberi: DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Seçim dönemine girinceye kadar cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda herhangi bir görüşmede bulunmayacağız, herhangi bir fikir beyan etmeyeceğiz" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Seçim dönemine girinceye kadar cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda herhangi bir görüşmede bulunmayacağız, herhangi bir fikir beyan etmeyeceğiz" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Çankırı'da şehit yakınları ve gazilerle iftar programında bir araya geldi. Babacan, Hacı Murad-ı Veli Türbesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen program öncesi gazetecilere açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adının öne sürülmesiyle ilgili değerlendirme yapan Bababacan, şöyle dedi:

"Bizim, şu anda altılı masada parlamenter sistem çalışan partilerden birisi olarak diğer genel başkanlarla varmış olduğumuz bir mutabakat var. O da şu; bu altılı masanın cumhurbaşkanı adayı, altılı masanın mutabakatıyla belirlenecek. Bir kararımız daha, seçim dönemine girinceye kadar, cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda herhangi bir görüşmede bulunmayacağız. Herhangi bir fikir beyan etmeyeceğiz. Yani bu konu, bugünün konusu değil. Seçimlere biraz yaklaşalım, seçim havasına girelim, o güne kadar zaten adı geçen herkesi milletimiz değerlendirecektir."


Son dakika haber! Babacan'dan Cumhurbaşkanı adayı açıklaması

Son dakika haber! Babacan'dan Cumhurbaşkanı adayı açıklaması

Demirören Haber Ajansı / Ramazan Sarıcı - Politika

Cumhurbaşkanı adayı, cumhurbaşkanı, Deva Partisi, Ali Babacan, Politika, Haberler

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