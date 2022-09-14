Son dakika haber! Azerbaycan'dan Ermenistan'a insani ateşkese uyma çağrısı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, sınırdaki gerginliğin nedeninin Ermenistan olduğunu bildirerek, Ermenistan'ı insani ateşkese uymaya çağırdı. Açıklamada, "Bölgede barış ancak uluslararası hukuka ciddi bir şekilde uyulmasıyla sağlanabilir" denildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, 12 Eylül'den itibaren Ermenistan'ın provokasyonuyla Azerbaycan-Ermenistan sınırında çıkan çatışmalarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada 12 Eylül'den itibaren Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin Azerbaycan'a yönelik başlattığı askeri provokasyonun uluslararası toplumun çağrılarına ve ateşkes anlaşmasına rağmen devam ettiğine vurgu yapıldı.

"Ermenistan'ı yıkıcı faaliyetlerinden kaçınmaya ve insani ateşkese uymaya çağırıyoruz"

Açıklamada, "Bilindiği üzere Azerbaycan ordusu tarafından meşru askeri hedeflere yönelik karşı tedbirler alınıyor. Azerbaycan tarafı, uluslararası insani hukuka ve hümanizme bağlı kalarak ülkemizin toprak bütünlüğüne karşı provokasyon yapan Ermeni askerlerinin cenazelerini tek taraflı olarak Ermeni tarafına teslim etmeye hazır olduğunu beyan etmiş ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi konuyla ilgili olarak bilgilendirilmiştir. Böyle bir durumda provokatif eylemlerinden vazgeçmemesi ve Azerbaycan mevzilerini topçu silahlarla ateş altına alması, Ermenistan'ın bölgedeki durumun daha da gerginleşmesinden yana olduğunu göstermektedir. Ermenistan'ı yıkıcı faaliyetlerinden kaçınmaya ve insani ateşkese uymaya çağırıyoruz. Bölgede barış ancak uluslararası hukuka ciddi bir şekilde uyulmasıyla sağlanabilir" ifadeleri kullanıldı. - BAKÜ