AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Türkiye, NATO, İsveç ve Finlandiya zirvesi neticesinde terör örgütlerinin faaliyetlerine izin veren ülkelerin bu konuda... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Türkiye, NATO, İsveç ve Finlandiya zirvesi neticesinde terör örgütlerinin faaliyetlerine izin veren ülkelerin bu konuda somut adımlar atacak olmaları önemli bir kazanımdır. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: " Türkiye, NATO, İsveç ve Finlandiya zirvesi neticesinde terör örgütlerinin faaliyetlerine izin veren ülkelerin bu konuda somut adımlar atacak olmaları önemli bir kazanımdır." - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Politika Ömer Çelik AK Parti Türkiye İsveç Politika Haberler

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