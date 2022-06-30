AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Türkiye, NATO, İsveç ve Finlandiya zirvesi neticesinde terör örgütlerinin faaliyetlerine izin veren ülkelerin bu konuda... - Haberler

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Türkiye, NATO, İsveç ve Finlandiya zirvesi neticesinde terör örgütlerinin faaliyetlerine izin veren ülkelerin bu konuda...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Türkiye, NATO, İsveç ve Finlandiya zirvesi neticesinde terör örgütlerinin faaliyetlerine izin veren ülkelerin bu konuda...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Türkiye, NATO, İsveç ve Finlandiya zirvesi neticesinde terör örgütlerinin faaliyetlerine izin veren ülkelerin bu konuda somut adımlar atacak olmaları önemli bir kazanımdır.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: " Türkiye, NATO, İsveç ve Finlandiya zirvesi neticesinde terör örgütlerinin faaliyetlerine izin veren ülkelerin bu konuda somut adımlar atacak olmaları önemli bir kazanımdır." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Ömer Çelik AK Parti Türkiye İsveç Politika Haberler

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