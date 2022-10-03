Son dakika haber | AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Müzisyen Onur Şener cinayeti) Bu cinayetin canavarca hislerle yapıldığı çok acık. Bütün dava sürecini yakından takip...
Politika Haberleri
Son dakika haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Müzisyen Onur Şener cinayeti) Bu cinayetin canavarca hislerle yapıldığı çok acık. Bütün dava sürecini yakından takip edeceğiz, gereken cezayı almaları için takipçileri olacağız. Kurumlar gerekli adımları çok net şekilde atacaklar.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Müzisyen Onur Şener cinayeti) Bu cinayetin canavarca hislerle yapıldığı çok acık. Bütün dava sürecini yakından takip edeceğiz, gereken cezayı almaları için takipçileri olacağız. Kurumlar gerekli adımları çok net şekilde atacaklar." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika