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Son dakika haber: AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Kılıçdaroğlu'nun KHK'lılara ilişkin sözleri) Terör örgütüne umut anlamına gelebilecek cümle kurmaktan kaçınan bir yaklaşım...

Politika Haberleri

Son dakika haber: AK Parti Sözcüsü Çelik: '(Kılıçdaroğlu'nun KHK'lılara ilişkin sözleri) Terör örgütüne umut anlamına gelebilecek cümle kurmaktan kaçınan bir yaklaşım...

Gelen son dakika haberlerine göre AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Kılıçdaroğlu'nun KHK'lılara ilişkin sözleri) Terör örgütüne umut anlamına gelebilecek cümle kurmaktan kaçınan bir yaklaşım ortaya koymak gerekir"

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Kılıçdaroğlu'nun KHK'lılara ilişkin sözleri) Terör örgütüne umut anlamına gelebilecek cümle kurmaktan kaçınan bir yaklaşım ortaya koymak gerekir"

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Politika

AK Parti Politika Haberler Son Dakika

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