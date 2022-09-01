Son dakika haber: AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Kılıçdaroğlu'nun KHK'lılara ilişkin sözleri) Terör örgütüne umut anlamına gelebilecek cümle kurmaktan kaçınan bir yaklaşım... Politika Haberleri Gelen son dakika haberlerine göre AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Kılıçdaroğlu'nun KHK'lılara ilişkin sözleri) Terör örgütüne umut anlamına gelebilecek cümle kurmaktan kaçınan bir yaklaşım ortaya koymak gerekir" AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Kılıçdaroğlu'nun KHK'lılara ilişkin sözleri) Terör örgütüne umut anlamına gelebilecek cümle kurmaktan kaçınan bir yaklaşım ortaya koymak gerekir" Politika Kaynak: AA / Mümin Altaş AK Parti Politika Haberler Son Dakika

Haberler ›› Politika ›› Son dakika haber: AK Parti Sözcüsü Çelik: '(Kılıçdaroğlu'nun KHK'lılara ilişkin sözleri) Terör örgütüne umut anlamına gelebilecek cümle kurmaktan kaçınan bir yaklaşım... - Haberler

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