Son dakika haber: AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Kılıçdaroğlu'nun KHK'lılara ilişkin sözleri) Terör örgütüne umut anlamına gelebilecek cümle kurmaktan kaçınan bir yaklaşım...
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Gelen son dakika haberlerine göre AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Kılıçdaroğlu'nun KHK'lılara ilişkin sözleri) Terör örgütüne umut anlamına gelebilecek cümle kurmaktan kaçınan bir yaklaşım ortaya koymak gerekir"
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Kılıçdaroğlu'nun KHK'lılara ilişkin sözleri) Terör örgütüne umut anlamına gelebilecek cümle kurmaktan kaçınan bir yaklaşım ortaya koymak gerekir"
Kaynak: AA / Mümin Altaş - Politika