Son dakika haber | AK Parti MKYK Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde başladı. - Haberler

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Son dakika haber | AK Parti MKYK Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde başladı.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haber | AK Parti MKYK Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde başladı.

Son dakika haber... AK Parti MKYK Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde başladı.

Ak Parti MKYK Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde başladı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, AK Parti, Politika, Haberler

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