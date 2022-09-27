Son dakika haber... Adalet Bakanı Bozdağ, İsveç Adalet Bakanlığından bir heyetin terör suçlularının iadesi konusunda teknik görüşmeler yapmak üzere 5-6 Ekim'de... Politika Haberleri Gelen son dakika haberine göre Adalet Bakanı Bozdağ, İsveç Adalet Bakanlığından bir heyetin terör suçlularının iadesi konusunda teknik görüşmeler yapmak üzere 5-6 Ekim'de Türkiye'ye geleceğini açıkladı. Adalet Bakanı Bozdağ, İsveç Adalet Bakanlığından bir heyetin terör suçlularının iadesi konusunda teknik görüşmeler yapmak üzere 5- 6 Ekim'de Türkiye'ye geleceğini açıkladı. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika 6 Ekim İsveç Politika Haberler Son Dakika

Haberler ›› Politika ›› Son dakika haber... Adalet Bakanı Bozdağ, İsveç Adalet Bakanlığından bir heyetin terör suçlularının iadesi konusunda teknik görüşmeler yapmak üzere 5-6 Ekim'de... - Haberler

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