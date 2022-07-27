Son dakika haber | ABD Büyükelçiliği'nden şehit Türk askerleri için taziye mesajı (2)

BAKAN SOYLU: HİÇ SAMİMİ DEĞİL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadele sırasında şehit olan Türk askerleri için taziye mesajı yayımlayan ABD Ankara Büyükelçiliğiyle ilgili açıklamada bulundu. Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın PKK/PYD terör örgütü üyesi için yayımladığı taziye mesajını hatırlatarak, "Hiç samimi değil. PKK yöneticisine resmi ağıt yakan ABD resmi makamlarının, şehit olan kahramanlarımıza yönelik taziyesi, terör örgütüyle sinsice eşit kılma çabasıdır. Hiç samimi değil..." ifadelerini kaydetti.