Fransa, 35 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etti

Fransa Dışişleri Bakanlığı, 35 Rus diplomatın istenmeyen kişi ilan edildiğini açıkladı.

Almanya'nın ardından Fransa'da çok sayıda Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etti. Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Fransa bu akşam, faaliyetleri güvenlik çıkarlarımıza aykırı olan Fransa'ya atanmış diplomatik statüye sahip birçok Rus personelini sınır dışı etmeye karar verdi" denildi.

Önceliğin Fransızların ve Avrupalıların güvenliğini sağlamak olduğu kaydedilen açıklamada, "Bu eylem, ortak bir Avrupa yaklaşımının parçasıdır. İlk sorumluluğumuz her zaman Fransız halkının ve Avrupalıların güvenliğini sağlamaktır" denildi.

Diplomatik kaynaklar, sınır dışı edilecek olan Rus diplomat sayısının 35 olduğunu açıkladı.

Almanya, 40 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etmişti

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock yaptığı açıklamada, 40 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan ettiklerini duyurmuş, söz konusu diplomatlardan ülkeyi 5 gün içinde terk etmelerini istemişti. Baerbock ayrıca, Rusya'ya karşı mevcut yaptırımların daha da sıkılaştırılacağını, Almanya'nın Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine desteğini artıracağını ve NATO'nun doğu kanadının güçlendirileceğine vurgu yapmıştı. - PARİS

İhlas Haber Ajansı / Politika