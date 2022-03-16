Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Liderler (Ukrayna-Rusya) görüşmesine memnuniyetle ev sahipliği yaparız" dedi. - Haberler

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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Liderler (Ukrayna-Rusya) görüşmesine memnuniyetle ev sahipliği yaparız" dedi.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Liderler (Ukrayna-Rusya) görüşmesine memnuniyetle ev sahipliği yaparız" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Liderler (Ukrayna-Rusya) görüşmesine memnuniyetle ev sahipliği yaparız" dedi. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Rusya, Politika, Haberler

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