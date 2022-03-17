Son Dakika | DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Çanakkale Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'ne ziyarette bulundu.

Babacan ve beraberindeki partililer, Şehitler Abidesi'ndeki ziyarette şehitliğe karanfil bıraktı, dua etti. Daha sonra partisine ait çelengi sunan Babacan, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirip sohbet etti.

Babacan, Şehitler Abidesi'nin önünde de partililerle fotoğraf verdikten sonra bölgeden ayrıldı.