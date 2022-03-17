Son Dakika | DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti - Haberler

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Son Dakika | DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti

AA - Sergen Sezgin - Politika
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Son Dakika | DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti

Son dakika haberleri... Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Çanakkale Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'ne ziyarette bulundu.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Çanakkale Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'ne ziyarette bulundu.

Babacan ve beraberindeki partililer, Şehitler Abidesi'ndeki ziyarette şehitliğe karanfil bıraktı, dua etti. Daha sonra partisine ait çelengi sunan Babacan, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirip sohbet etti.

Babacan, Şehitler Abidesi'nin önünde de partililerle fotoğraf verdikten sonra bölgeden ayrıldı.

Son Dakika | DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti

Son Dakika | DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti

Son Dakika | DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti

Son Dakika | DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti

AA / Sergen Sezgin - Politika

Gelibolu Yarımadası, Deva Partisi, Ali Babacan, Demokrasi, Politika, Haberler

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