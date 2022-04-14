Son Dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Kıbrıs'ta) Sahada ve masada kararlılığımızı test etmeye çalışanlar, KKTC ile birlikte Türkiye'yi karşılarında... - Haberler

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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Kıbrıs'ta) Sahada ve masada kararlılığımızı test etmeye çalışanlar, KKTC ile birlikte Türkiye'yi karşılarında...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: '(Kıbrıs'ta) Sahada ve masada kararlılığımızı test etmeye çalışanlar, KKTC ile birlikte Türkiye'yi karşılarında...

Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Kıbrıs'ta) Sahada ve masada kararlılığımızı test etmeye çalışanlar, KKTC ile birlikte Türkiye'yi karşılarında bulmaya devam edeceklerini bilsinler.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "( Kıbrıs'ta) Sahada ve masada kararlılığımızı test etmeye çalışanlar, KKTC ile birlikte Türkiye'yi karşılarında bulmaya devam edeceklerini bilsinler." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

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