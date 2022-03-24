Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Olağanüstü NATO Liderler Zirvesi'nde güvenliğin bölünmezliği ilkesine dikkat çektiğini dile getirdi.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika politika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Olağanüstü NATO Liderler Zirvesi'nde güvenliğin bölünmezliği ilkesine dikkat çektiğini dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Olağanüstü NATO Liderler Zirvesi'nde güvenliğin bölünmezliği ilkesine dikkat çektiğini dile getirdi. - BRÜKSEL
İhlas Haber Ajansı / Politika