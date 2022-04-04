Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye'de bir vatandaşın evinde iftar yaptı - Haberler

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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye'de bir vatandaşın evinde iftar yaptı

İhlas Haber Ajansı - Aykut Zor - Politika
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye'de bir vatandaşın evinde iftar yaptı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ramazanın üçüncü iftarında Ümraniye ilçesinde oturan Ersin Kılıçaslan ve ailesinin misafiri oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye'de bir vatandaşın evinde iftar yaptı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ramazanın üçüncü iftarında Ümraniye ilçesinde oturan Ersin Kılıçaslan ve ailesinin misafiri oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ramazanın üçüncü iftarında Ümraniye ilçesinde oturan Ersin Kılıçaslan ve ailesinin misafiri oldu. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, evinde ziyaret ettikleri 3 çocuklu aileyle iftar yaptı. Erdoğan çifti, yemek öncesi evdekilerle sohbet etti.

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye'de bir vatandaşın evinde iftar yaptı

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye'de bir vatandaşın evinde iftar yaptı

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye'de bir vatandaşın evinde iftar yaptı

İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Emine Erdoğan, Ümraniye, Politika, Haberler

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