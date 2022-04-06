Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma kararımızdan asla geri adım atmayacağız. Bu hedefi, milletimizin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma kararımızdan asla geri adım atmayacağız. Bu hedefi, milletimizin yeni Kızılelması olarak görüyoruz."

Sizce #CHP 'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? — Haberler (@Haberler) April 4, 2022