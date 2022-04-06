Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma kararımızdan asla geri adım atmayacağız. Bu hedefi, milletimizin... - Haberler

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma kararımızdan asla geri adım atmayacağız. Bu hedefi, milletimizin...

AA - Aylin Dal - Politika
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma kararımızdan asla geri adım atmayacağız. Bu hedefi, milletimizin...

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma kararımızdan asla geri adım atmayacağız. Bu hedefi, milletimizin yeni Kızılelması olarak görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma kararımızdan asla geri adım atmayacağız. Bu hedefi, milletimizin yeni Kızılelması olarak görüyoruz."

AA / Aylin Dal - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Politika, Haberler

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