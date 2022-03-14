Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya'dan silah alma konusu için şu anda konuşmak erken olur

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, " Rusya'dan silah alacak mısınız? Bunun dışında Batı'nın yaptırımlarına katılacak mısınız?" sorusuna, "Şu andaki şartlar içerisinde gelecek ne gösterir, onu şu anda konuşmak herhalde erken olur. Ama şartlar ne getirir ne götürür bunu görmemiz lazım. Daha önce de yine basın mensuplarına ifade ettiğim gibi biz Sayın Zelenski ile de Sayın Putin'le de dostluğumuzu aynen korumak durumundayız" cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz ile baş başa görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dost ve müttefik Almanya Federal Cumhuriyeti'nin Şansölyesinin Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdiğini belirterek, "Hoşgeldiniz" dedi. Erdoğan, "Son derece dinamik ve güçlü olan Türk-Alman ilişkilerinin boyutları ve yoğunluğu emsalsizdir. Sayın Şansölye'yle yakın diyalog ve işbirliğimizi sürdürmekte kararlıyız. İkili görüşmemizin gerek siyasi, gerek askeri, gerek ekonomik, ticari, kültürel her türlü yönde ele alma fırsatını bulduk ve bunun yanında da tabii ki şu anda sadece bölgesel değil dünya gündemini teşkil eden, işgal eden Rusya-Ukrayna konusunu da ağırlıklı olarak değerlendirme fırsatını bulduk" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya'dan silah alacak mısınız? Bunun dışında Batı'nın yaptırımlarına katılacak mısınız?" sorusuna, "NATO'da iş birliği, aynı zamanda asgari dayanışmanın teşekkül ettiği bir kurumdur NATO. Burada ağır silahtan tutun da uçaklara varıncaya kadar her şeyi kullanırsınız. Şu an NATO'da Almanya'yla 2 ortağız, 2 önemli NATO ülkesiyiz. Dolayısıyla herhalde bunu aramızda değerlendirmek hele hele bu süreçte büyük önem arz etmektedir. İki NATO ülkesi olarak birlikte neler yapabiliriz ne gibi eksiklerimizi yine aynı şekilde gideririz bunun değerlendirmesini yaptık. Rusya'dan aldığımız silahlar noktasında bunun cevabını merak ettiğinizi görüyorum. Bugüne kadar tabii aldığımız silah veya silahlar var. Şu andaki şartlar içerisinde gelecek ne gösterir onu şu anda konuşmak herhalde erken olur. Ama şartlar ne getirir ne götürür bunu görmemiz lazım. Daha önce de yine basın mensuplarına ifade ettiğim gibi biz Sayın Zelenski ile de Sayın Putin'le de dostluğumuzu aynen korumak durumundayız. Yaptırımlara gelince Birleşmiş Milletler kuralları içerisinde ne gerekiyorsa biz şu ana kadar onu yaptık ve NATO üyesi ülkelerin yapmadıklarını biz Rusya'ya rağmen Ukrayna'ya yaptık o desteğimizi sürdürdük, insani yardımlarımızı da yine aynı şekilde, şu anda 50'ye aşkın TIR'ı Ukrayna'ya gönderdik" dedi.