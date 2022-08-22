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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mardin ve Gaziantep'teki trafik kazaları) Yapılan soruşturmalar neticesinde, failler hakkında gereken işlemler yapılacaktır."

Politika Haberleri

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Mardin ve Gaziantep'teki trafik kazaları) Yapılan soruşturmalar neticesinde, failler hakkında gereken işlemler yapılacaktır.'

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mardin ve Gaziantep'teki trafik kazaları) Yapılan soruşturmalar neticesinde, failler hakkında gereken işlemler yapılacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mardin ve Gaziantep'teki trafik kazaları) Yapılan soruşturmalar neticesinde, failler hakkında gereken işlemler yapılacaktır."

Kaynak: AA / Aylin Dal - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep Mardin Politika Haberler Son Dakika

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