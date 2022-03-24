Buzları eriten kare! Erdoğan, NATO Zirvesi'nde ilk görüşmesini gerilim yaşadığı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi kapsamında Brüksel'e gitti. Erdoğan'a eşlik eden heyette eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

SEVGİ GÖSTERİLERİYLE KARŞILANDI

Havalimanından Brüksel'de konaklayacağı otele giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, otel önünde sevgi gösterisi ile karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini bekleyen vatandaşlarla özçekim yaptı.

SABAH SAATLERİNDE ZİRVEYE GEÇTİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet daha sonra NATO Zirvesi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile fotoğrafı çekimi öncesinde ilk olarak Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 53 dakika sürdü.

GERİLİM YAŞANMIŞTI

Erdoğan'ın ilk olarak geçtiğimiz aylarda gerilim yaşadığı Macron'la görüşmesi de dikkat çekti. Erdoğan, Macron'a yönelik, "Fransa'nın başındaki zat durmadan bana saldırıyor. Ya senin benimle ne işin var? Macron denilen zatın İslam ile Müslümanlarla derdi nedir? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var" ifadelerini kullanmıştı. İki liderin bu gelişmelerin ardından ilk kez bir araya gelmeleri dikkat çekti.

UZUN VADELİ POLİTİKALAR BELİRLENECEK

NATO'nun Doğu Avrupa'daki uzun vadeli duruşunun değerlendirileceği zirve kapsamında devlet ve hükümet başkanları dün akşamdan bu yana Brüksel'de ikili görüşmeler yapmaya başlamıştı. Toplantının bitmesinden sonra da bazı liderlerin NATO karargahında ikili görüşmelerinin devam etmesi öngörülüyor.

Demirören Haber Ajansı / Politika