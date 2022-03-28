Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kamu-özel iş birliği modeli) Türkiye, bu modeli en verimli şekilde kullanan Avrupa'da 3'üncü, dünyada 13'üncü ülke...
AA - Mümin Altaş - Politika
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Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kamu-özel iş birliği modeli) Türkiye, bu modeli en verimli şekilde kullanan Avrupa'da 3'üncü, dünyada 13'üncü ülke durumundadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kamu-özel iş birliği modeli) Türkiye, bu modeli en verimli şekilde kullanan Avrupa'da 3'üncü, dünyada 13'üncü ülke durumundadır."
AA / Mümin Altaş - Politika