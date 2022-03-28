Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kamu-özel iş birliği modeli) Türkiye, bu modeli en verimli şekilde kullanan Avrupa'da 3'üncü, dünyada 13'üncü ülke... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kamu-özel iş birliği modeli) Türkiye, bu modeli en verimli şekilde kullanan Avrupa'da 3'üncü, dünyada 13'üncü ülke...

AA - Mümin Altaş - Politika
 - Güncelleme:
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kamu-özel iş birliği modeli) Türkiye, bu modeli en verimli şekilde kullanan Avrupa'da 3'üncü, dünyada 13'üncü ülke durumundadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kamu-özel iş birliği modeli) Türkiye, bu modeli en verimli şekilde kullanan Avrupa'da 3'üncü, dünyada 13'üncü ülke durumundadır."

AA / Mümin Altaş - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Kamu, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title