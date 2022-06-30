Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç ve Finlandiya) Teröristleri vereceğinize, yasaları değiştireceğinize söz veriyorsunuz, bunlar yerine gelmezse kusura...
AA - Ferdi Türkten - Politika
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç ve Finlandiya) Teröristleri vereceğinize, yasaları değiştireceğinize söz veriyorsunuz, bunlar yerine gelmezse kusura bakmayın, bu söz yerine gelecek"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç ve Finlandiya) Teröristleri vereceğinize, yasaları değiştireceğinize söz veriyorsunuz, bunlar yerine gelmezse kusura bakmayın, bu söz yerine gelecek"
AA / Ferdi Türkten - Politika