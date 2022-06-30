Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç ve Finlandiya) Teröristleri vereceğinize, yasaları değiştireceğinize söz veriyorsunuz, bunlar yerine gelmezse kusura... Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç ve Finlandiya) Teröristleri vereceğinize, yasaları değiştireceğinize söz veriyorsunuz, bunlar yerine gelmezse kusura bakmayın, bu söz yerine gelecek" Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç ve Finlandiya) Teröristleri vereceğinize, yasaları değiştireceğinize söz veriyorsunuz, bunlar yerine gelmezse kusura bakmayın, bu söz yerine gelecek" AA / Ferdi Türkten - Politika Recep Tayyip Erdoğan Finlandiya İsveç Politika Haberler Son Dakika

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