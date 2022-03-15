Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyarbakır annelerinin 'Evlatlarımızı geri istiyoruz' haykırışı, teröre ve bölücü örgütün uzantılarına vurulmuş en ağır... - Haberler

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyarbakır annelerinin 'Evlatlarımızı geri istiyoruz' haykırışı, teröre ve bölücü örgütün uzantılarına vurulmuş en ağır...

AA - Ferdi Türkten - Politika
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyarbakır annelerinin 'Evlatlarımızı geri istiyoruz' haykırışı, teröre ve bölücü örgütün uzantılarına vurulmuş en ağır darbelerden biridir.

DİYARBAKIR (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyarbakır annelerinin 'Evlatlarımızı geri istiyoruz' haykırışı, teröre ve bölücü örgütün uzantılarına vurulmuş en ağır darbelerden biridir."

AA / Ferdi Türkten - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır, Politika, Haberler

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