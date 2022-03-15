Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyarbakır annelerinin 'Evlatlarımızı geri istiyoruz' haykırışı, teröre ve bölücü örgütün uzantılarına vurulmuş en ağır...
AA - Ferdi Türkten - Politika
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyarbakır annelerinin 'Evlatlarımızı geri istiyoruz' haykırışı, teröre ve bölücü örgütün uzantılarına vurulmuş en ağır darbelerden biridir.
DİYARBAKIR (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyarbakır annelerinin 'Evlatlarımızı geri istiyoruz' haykırışı, teröre ve bölücü örgütün uzantılarına vurulmuş en ağır darbelerden biridir."
AA / Ferdi Türkten - Politika