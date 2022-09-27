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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023'e yaklaştıkça muhalefet kanadının farklı yollara tevessül edeceği anlaşılıyor.

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023'e yaklaştıkça muhalefet kanadının farklı yollara tevessül edeceği anlaşılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023'e yaklaştıkça muhalefet kanadının farklı yollara tevessül edeceği anlaşılıyor. Bizimle hizmette, eserde, projede yarışmayanlar çareyi projelerimize kara çalmakta arıyorlar"

-"Yılbaşından sonra ekonomideki rakamları, istikrarı, ekonomideki güçlenerek yürümeyi hep birlikte göreceğiz"

-"Sosyal yardım şemsiyemizi genişleterek, tüm kesimlere destek olarak, gençlerimize sağladığımız imkanları arttırarak milletimize sahip çıkıyoruz. Bu sıkıntılı süreçte de vatandaşımızı enflasyona ezdirmemekte kararlıyız"

-"Bunun son örneğini sosyal konut projesinde gördük. Tarihi nitelikte adım attık. İlk Evim İş Yerim projemizle milletimizin karşısına çıktık"

-"Muhalefet bizim 1 milyon 170 bin konutumuzu görmemezlikten gelerek inşa edeceğimiz bu yeni konutlara çamur atıyor. Biz inşa etmişiz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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