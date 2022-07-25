Son dakika gündem: Erdoğan: ABD'nin terör örgütüyle iş tutması kendi kazdığı çukura düşmesi sonucunu doğuracaktır
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD'nin terör örgütüyle iş tutması kendi kazdığı çukura düşmesi sonucunu doğuracaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD'nin terör örgütüyle iş tutması kendi kazdığı çukura düşmesi sonucunu doğuracaktır. Bir terör örgütüyle mücadele için bir başka terör örgütüyle iş tutulmaz."
İhlas Haber Ajansı / Politika