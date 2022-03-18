Son Dakika | Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı video konferans görüşmesinde, "Barış ve huzurun inşası savaş ile karşı karşıya kaldı.
İhlas Haber Ajansı - Politika
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Edinilen son dakika haberine göre Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı video konferans görüşmesinde, "Barış ve huzurun inşası savaş ile karşı karşıya kaldı.
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı video konferans görüşmesinde, "Barış ve huzurun inşası savaş ile karşı karşıya kaldı. Ukrayna'da yaşanan krizi görmezden gelemeyiz" dedi. - PEKİN
İhlas Haber Ajansı / Politika