Son dakika haberleri: Blinken: "Rusya'nın şu ana kadar savaşı durdurmak istediğine dair hiçbir belirti yok" - Haberler

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Son dakika haberleri: Blinken: "Rusya'nın şu ana kadar savaşı durdurmak istediğine dair hiçbir belirti yok"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberleri: Blinken:

Gelen son dakika haberlerine göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken resmi ziyaret için geldiği Fas'ta Rusya'ya savaşı durdurması, askerlerini çekmesi çağrısı yaparak, "Rusya'nın şu ana kadar savaşı durdurmak istediğine dair hiçbir belirti yok" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken resmi ziyaret için geldiği Fas'ta Rusya'ya savaşı durdurması, askerlerini çekmesi çağrısı yaparak, "Rusya'nın şu ana kadar savaşı durdurmak istediğine dair hiçbir belirti yok" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Fas'ın başkenti Rabat'ta Faslı mevkidaşı Nasır Burita ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası ortak basın toplantısında konuştu. Rusya'nın şimdiye kadar Ukrayna'da "acımasızca muamelede" bulduğunu vurgulayarak, "Rusya'nın saldırıları Ukraynalı çocukların yerinden etti. Şimdi artık bu saldırıyı bitirmeli, askerlerini geri çekmeli ve müzakerelere alan açmalıdır" dedi.

Ukraynalıların savaşın gölgesinde müzakerelere başlayabilecek cesarette olduklarına vurgulayan Blinken, "Ancak Rusya'nın şu ana kadar savaşı durdurmak istediğine dair hiçbir belirti yok." ifadelerini kullandı. Blinken, "Rusya'nın Ukrayna hakkında ne söylediğine değil ne yaptığına bakıyoruz. Dünyadaki birçok ürünün tedarikinin askıya alınmasının arkasında Rusya var" dedi.

Orta Doğu turu kapsamında İsrail'deki Necef Zirvesi'ne katılan Blinken, dün akşam Fas'a gelmişti. Blinken'in Fas ziyareti yarın sona erecek. - RABAT

Son dakika haberleri: Blinken: Rusya'nın şu ana kadar savaşı durdurmak istediğine dair hiçbir belirti yok

Son dakika haberleri: Blinken: Rusya'nın şu ana kadar savaşı durdurmak istediğine dair hiçbir belirti yok

Son dakika haberleri: Blinken: Rusya'nın şu ana kadar savaşı durdurmak istediğine dair hiçbir belirti yok

Son dakika haberleri: Blinken: Rusya'nın şu ana kadar savaşı durdurmak istediğine dair hiçbir belirti yok

İhlas Haber Ajansı / Politika

Politika, Güncel, Haberler

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