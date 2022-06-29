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Son Dakika | Bakan Soylu, selin vurduğu Düzce'de inceleme yaptı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son Dakika | Bakan Soylu, selin vurduğu Düzce'de inceleme yaptı

Gelen son dakika haberine göre DÜZCE (İHA) – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selin vurduğu Düzce'de meydana gelen hasarları yerinde inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

DÜZCE (İHA) – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selin vurduğu Düzce'de meydana gelen hasarları yerinde inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 gündür sağanak yağışın etkili olduğu, derelerde taşkınların meydana geldiği Düzce'de temaslarda bulunuyor. Beyköy beldesinde kente su veren Uğur Deresi'nin taşması sonucu yollarda ve köprülerde hasar meydana gelmiş, kentin içme suyu hattının da selde hasar görmesi sebebiyle kent merkezine 2 gündür su verilememişti. Uğur Deresi'nde incelemelerde bulunan Bakan Soylu, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, DSİ ve AFAD yetkililerinden bilgi aldı.

Bakan Soylu'nun sel sebebiyle hasar gören bölgelerdeki incelemeleri sürüyor. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Politika

Süleyman Soylu Düzce su Politika Haberler Son Dakika

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