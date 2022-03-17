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Son Dakika | Bakan Kurum ve Bakan Nebati yabancı yatırımcılarla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son Dakika | Bakan Kurum ve Bakan Nebati yabancı yatırımcılarla bir araya geldi

Son dakika haberleri... Fransa'da düzenlenen bu sene 31'incisi yapılan MIPIM Gayrimenkul Fuarı'na Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati de katıldı.

Fransa'da düzenlenen bu sene 31'incisi yapılan MIPIM Gayrimenkul Fuarı'na Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati de katıldı.

MIPIM Gayrimenkul Fuarı 15-18 Mart tarihleri arasında Fransa'nın Cannes kentinde gerçekleştiriliyor. Bu sene 31'inci kez düzenlenen Türkiye temsilciliğini Alkaş'ın üstlendiği fuara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati de katıldı. Bakan Kurum ve Bakan Nebati GYODER önderliğinde kurulan İstanbul Pavilyonu'nun açılışını gerçekleştirdi, yabancı yatırımcılarla bir araya geldi. Fuara ilişkin konuşan Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş, "Muhtelif ülkeden gelen katılımcılarla beraber bu yıl yeniden formatlanan İstanbul Çadırımızda görkemli teknolojik sunumlar, sponsorların ve katılımcıların projeleri sergilendi" dedi. - İSTANBUL

Son Dakika | Bakan Kurum ve Bakan Nebati yabancı yatırımcılarla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı / Politika

İklim Değişikliği, Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, Murat Kurum, Politika, Haberler

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