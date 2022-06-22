Son dakika! Bakan Kirişci: "Marmaris'te yangın söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor" - Haberler

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Son dakika! Bakan Kirişci: "Marmaris'te yangın söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika! Bakan Kirişci: 'Marmaris'te yangın söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor'

Gelen son dakika haberlerine göre Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Marmaris'te yangın söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor" ifadeleriyle bölgedeki yangın söndürme çalışmalarına ait kesitlerden oluşan bir görüntü paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Marmaris'te yangın söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor" ifadeleriyle bölgedeki yangın söndürme çalışmalarına ait kesitlerden oluşan bir görüntü paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşanan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına ait görüntüleri sosyal medya hesabından "Marmaris'te yangın söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor" notuyla paylaştı.

Kirişci'nin paylaştığı görüntüde bölgedeki 20 helikopter, 14 uçak ve kara ekiplerinin yangına müdahale anları yer aldı.

(Huzeyfe Tarık Yaman - İHA)

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