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Son Dakika | Bakan Çavuşoğlu, suikasta uğrayan Japonya Eski Başbakanı Shinzo'nun cenazesine katılacak

Politika Haberleri

Son Dakika | Bakan Çavuşoğlu, suikasta uğrayan Japonya Eski Başbakanı Shinzo'nun cenazesine katılacak

Bir son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, suikast sonucu yaşamını yitiren eski Japonya Başbakanı Abe Shinzo'nun cenaze törenine katılacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, suikast sonucu yaşamını yitiren eski Japonya Başbakanı Abe Shinzo'nun cenaze törenine katılacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, suikast sonucu yaşamını yitiren eski Japonya Başbakanı Abe Shinzo'nun cenaze törenine katılmak üzere Japonya'ya gidecek. 26-27 Eylül tarihlerinde Japonya'yı ziyaret edecek olan Çavuşoğlu'nun, Japonya Dışişleri Bakanı Hayashi Yoshimasa ile de görüşmesi öngörülüyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Mevlüt Çavuşoğlu Japonya Politika Haberler Son Dakika

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