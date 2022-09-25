Son Dakika | Bakan Çavuşoğlu, suikasta uğrayan Japonya Eski Başbakanı Shinzo'nun cenazesine katılacak Politika Haberleri Bir son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, suikast sonucu yaşamını yitiren eski Japonya Başbakanı Abe Shinzo'nun cenaze törenine katılacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, suikast sonucu yaşamını yitiren eski Japonya Başbakanı Abe Shinzo'nun cenaze törenine katılacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, suikast sonucu yaşamını yitiren eski Japonya Başbakanı Abe Shinzo'nun cenaze törenine katılmak üzere Japonya'ya gidecek. 26-27 Eylül tarihlerinde Japonya'yı ziyaret edecek olan Çavuşoğlu'nun, Japonya Dışişleri Bakanı Hayashi Yoshimasa ile de görüşmesi öngörülüyor. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Mevlüt Çavuşoğlu Japonya Politika Haberler Son Dakika

Haberler ›› Politika ›› Son Dakika | Bakan Çavuşoğlu, suikasta uğrayan Japonya Eski Başbakanı Shinzo'nun cenazesine katılacak - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.