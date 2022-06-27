Son dakika: Bakan Akar: "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) Teröristlere verdikleri desteği ve onlarla ilişkilerini tamamen kesmeden, bunları somut... Son dakika haberler: Bakan Akar: "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) Teröristlere verdikleri desteği ve onlarla ilişkilerini tamamen kesmeden, bunları somut adımlarla, uygulamalarla göstermeden 'evet' dememiz mümkün değil." Bakan Akar: "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) Teröristlere verdikleri desteği ve onlarla ilişkilerini tamamen kesmeden, bunları somut adımlarla, uygulamalarla göstermeden 'evet' dememiz mümkün değil." - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Politika Finlandiya İsveç Politika Haberler Son Dakika

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