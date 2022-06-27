Son dakika: Bakan Akar: "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) Teröristlere verdikleri desteği ve onlarla ilişkilerini tamamen kesmeden, bunları somut...
İhlas Haber Ajansı - Politika
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haberler: Bakan Akar: "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) Teröristlere verdikleri desteği ve onlarla ilişkilerini tamamen kesmeden, bunları somut adımlarla, uygulamalarla göstermeden 'evet' dememiz mümkün değil."
Bakan Akar: "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) Teröristlere verdikleri desteği ve onlarla ilişkilerini tamamen kesmeden, bunları somut adımlarla, uygulamalarla göstermeden 'evet' dememiz mümkün değil." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Politika