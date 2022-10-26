Son Dakika | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Yunan makamlarının manevi merkezlere, cami ve şehitliklere saygısızlığını kınıyoruz. Politika Haberleri Son dakika habere göre AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Yunan makamlarının manevi merkezlere, cami ve şehitliklere saygısızlığını kınıyoruz. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Yunan makamlarının manevi merkezlere, cami ve şehitliklere saygısızlığını kınıyoruz. Yunanistan makamlarının Rodos Adası'nda bulunan ve içerisinde cami, tekke ve şehitlik olan Osmanlı mirası Murat Reis Külliyesi'ni müzik fakültesine dönüştürmesi kabul edilemez." - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Ömer Çelik AK Parti Politika Haberler Son Dakika

Haberler ›› Politika ›› Son Dakika | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Yunan makamlarının manevi merkezlere, cami ve şehitliklere saygısızlığını kınıyoruz. - Haberler

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