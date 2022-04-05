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Son dakika haber | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "Nisa bebek" hakkında açıklama

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haber | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 'Nisa bebek' hakkında açıklama

Son dakika haberler: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul'da annesi tarafından terk edilen ve bu sabah beyin ölümü gerçekleşen 3 aylık Nisa bebekle ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul'da annesi tarafından terk edilen ve bu sabah beyin ölümü gerçekleşen 3 aylık Nisa bebekle ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, geçtiğimiz hafta annesi tarafından İstanbul Pendik'te boş bir araziye bırakılan Nisa bebekle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "İstanbul Pendik'te boş bir arazide terk edilmiş halde bulunan ve hastaneye kaldırılan 3 aylık Nisa bebek ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Anne E.S. tarafından terk edilen Nisa bebek, 30 Mart'ta emniyet birimleri tarafından Bakanlığımıza bağlı bir kuruluşa getirilmiştir. 31 Mart sabah saatlerinde solunum güçlüğü çekmesi nedeniyle kurumda görevli sağlık personeli tarafından Nisa bebeğe müdahale edilmiş ve ambulansla hastaneye götürülmüştür. Bebek hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınmış ve durumunun kritik olduğu bilgisi edinilmiştir. Konuyla ilgili derhal adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Politika, Güncel, Haberler

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